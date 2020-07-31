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Российско-монгольские военные учения «Селенга» в Бурятии пройдут в октябре

Российско-монгольские военные учения «Селенга» в Бурятии пройдут в октябре
Общество, 
Они состоятся на полигоне ВВО «Бурдуны»

Впервые конференция по планированию совместного российско-монгольского военного учения «Селенга» состоялось по видеосвязи из штаба Восточного военного округа в Хабаровске. В ходе переговоров российская и монгольская стороны согласовали даты проведения учения, замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения подразделений ВС Монголии от станции разгрузки до полигона «Бурдуны» в Бурятии и обратно, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

Кроме того, представители командования общевойскового объединения ВВО в ходе видеоконференцсвязи подробно проработали план проведения эпизодов и этапов военного учения, а также меры безопасности в ходе практических действий.

Ранее, на первой планирующей конференции была согласована тематика предстоящего учения.

Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

Международное военное учение состоится на территории России, в нём планируется задействовать военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии. «Селенгу» запланировано провести в начале октября на полигоне ВВО «Бурдуны». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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