Бурятию ждут дождливые выходные

Средняя температура воздуха составит +25 градусов



Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по нему, жителей республики ждут дождливые выходные.



Так, 1 августа по республике местами небольшие, умеренные дожди, грозы, по южной половине местами ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +13+18, по юго-западу местами +5+10, днём +22+27, местами при дожде +15+20.



В воскресенье, 2 августа также кратковременные дожди, грозы, по северным районам местами ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +12+17, местами +5+10, днём +21+26, местами до +17.



В понедельник, 3 августа, переменная облачность, снова дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +12+17, местами +5+10, днём +20+25, местами +15.

