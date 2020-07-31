В Иркутской области расселяют жителей старейшего дома 335 серии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

После обследования на износ дом будет демонтирован



В Ангарске начинают расселять жителей первого дома 335 серии. В областном бюджете на это предусмотрено 23 миллиона рублей, ещё 10 – на испытания дома и его демонтаж. Во время рабочей поездки в Ангарск на объекте побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



Этот дом является первым зданием 335 серии в Иркутской области. Он был построен в 1959 году и сейчас находится в аварийном состоянии, имеет дефицит сейсмостойкости. Всего в регионе порядка 1,3 тысяч таких строений, около 500 из них – в Ангарске, остальные – в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, в Хомутово и других муниципальных образованиях. Эти дома могут иметь аналогичные проблемы. Семь таких строений уже сейчас включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области».



Первый дом 335 серии представляет особенный интерес: после расселения жильцов, специалисты его обследуют, выяснят, насколько каркас потерял жёсткость, определят степень износа, остаточную сейсмостойкость и сделают выводы в отношении других зданий этой серии.



В этом доме 12 квартир. Их владельцы получат субсидии и самостоятельно приобретут новое жильё.



- Средства для выплаты субсидий будут переведены из областного в муниципальный бюджет в начале августа. В соответствии с дорожной картой расселение должно быть завершено до 15 октября. По данным муниципального образования, шесть семей уже подобрали себе новое жильё, остальные ищут. В конце октября пройдёт обследование дома, после чего он будет демонтирован. Завершить все работы планируется до 15 декабря, – доложила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



- Проблема домов 335 серии является очень острой для Иркутской области. Я поручаю региональному правительству провести техническое освидетельствование семи домов этой серии, признанных аварийными из-за дефицита сейсмостойкости. Иркутская область должна войти в федеральную программу по переселению домов 335 серии. Это связано с безопасностью жителей. Учитывая масштаб проблемы, решать этот вопрос нужно с привлечением федеральном средств, – заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



Кроме этого, сейчас для Ангарска создаётся мастер-план развития города, включающий замену домов 335 серии. Документ будет готов к 15 августа. Главе Ангарска поручено провести общественные слушания и внести необходимые коррективы в генплан города. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Справка



1-335 — наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов. Для внешнего вида характерны удлинённые окна на лестничных клетках, почти во всю высоту панели; четырёхскатная крыша с выступающими козырьками; как правило, узкие балконы. Торцевые стены без балконов, состоят из 4-х панелей. Дома этой серии возводились с 1956 года по 1968 год, после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335К, 1-335А, 1-335АК и 1-335Д, которые производились вплоть до конца 1980-х годов.