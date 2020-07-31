В Иркутской области расселяют жителей старейшего дома 335 серии

После обследования на износ дом будет демонтирован
В Ангарске начинают расселять жителей первого дома 335 серии. В областном бюджете на это предусмотрено 23 миллиона рублей, ещё 10 – на испытания дома и его демонтаж. Во время рабочей поездки в Ангарск на объекте побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Этот дом является первым зданием 335 серии в Иркутской области. Он был построен в 1959 году и сейчас находится в аварийном состоянии, имеет дефицит сейсмостойкости. Всего в регионе порядка 1,3 тысяч таких строений, около 500 из них – в Ангарске, остальные – в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, в Хомутово и других муниципальных образованиях. Эти дома могут иметь аналогичные проблемы. Семь таких строений уже сейчас включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области».
Первый дом 335 серии представляет особенный интерес: после расселения жильцов, специалисты его обследуют, выяснят, насколько каркас потерял жёсткость, определят степень износа, остаточную сейсмостойкость и сделают выводы в отношении других зданий этой серии.
В этом доме 12 квартир. Их владельцы получат субсидии и самостоятельно приобретут новое жильё.
- Средства для выплаты субсидий будут переведены из областного в муниципальный бюджет в начале августа. В соответствии с дорожной картой расселение должно быть завершено до 15 октября. По данным муниципального образования, шесть семей уже подобрали себе новое жильё, остальные ищут. В конце октября пройдёт обследование дома, после чего он будет демонтирован. Завершить все работы планируется до 15 декабря, – доложила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
- Проблема домов 335 серии является очень острой для Иркутской области. Я поручаю региональному правительству провести техническое освидетельствование семи домов этой серии, признанных аварийными из-за дефицита сейсмостойкости. Иркутская область должна войти в федеральную программу по переселению домов 335 серии. Это связано с безопасностью жителей. Учитывая масштаб проблемы, решать этот вопрос нужно с привлечением федеральном средств, – заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Кроме этого, сейчас для Ангарска создаётся мастер-план развития города, включающий замену домов 335 серии. Документ будет готов к 15 августа. Главе Ангарска поручено провести общественные слушания и внести необходимые коррективы в генплан города. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Справка
1-335 — наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов. Для внешнего вида характерны удлинённые окна на лестничных клетках, почти во всю высоту панели; четырёхскатная крыша с выступающими козырьками; как правило, узкие балконы. Торцевые стены без балконов, состоят из 4-х панелей. Дома этой серии возводились с 1956 года по 1968 год, после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335К, 1-335А, 1-335АК и 1-335Д, которые производились вплоть до конца 1980-х годов.
В Иркутской области расселяют жителей старейшего дома 335 серии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике продолжается внедрение проекта по созданию системы долговременного ухода
После обследования на износ дом будет демонтирован
Новое жильё создаст маломобильным гражданам условия для комфортного проживания
Маломобильных пассажиров больше не будут носить на руках
Исправительный центр создан на базе колонии-поселения№3
Шансы, что беглецы живы, крайне малы
К акции ОНФ присоединяются районы Бурятии
Этим спектаклем не смогли завершить театральный сезон
Ещё два актёра покинули труппу
Столица Бурятии вновь попала в список «грязных» городов страны
Солисты вокального ансамбля управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» устроили концерт под открытым небом
Всего было убрано 16 зданий на территориях воинских частей
Сегодня свой 58-й день рождения справляет заслуженный тренер Бурятии по боксу Бадма Бадмаев
Работу выполняет спецмашина
В Улан-Удэ прибыл оригинальный двигатель для «Ктюши»