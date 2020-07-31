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Для пожилых граждан Бурятии приобретено специальное оборудование

Для пожилых граждан Бурятии приобретено специальное оборудование
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике продолжается внедрение проекта по созданию системы долговременного ухода

В 2020 году Бурятия вошла в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода для пожилых. Программой предусмотрено открытие пунктов проката технических средств реабилитации; семейное сопровождение семей, ухаживающих за пожилыми и инвалидами; а также приобретение специализированного оборудования. На эти цели выделено более 46 млн рублей.

- Для внедрения системы на территории республики определены два учреждения социального обслуживания, это Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, и Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие». В настоящее время учреждениями проводится работа по доукомплектации штатной численности и приобретение специализированного оборудования. Всего на оснащение оборудованием на 2020 год предусмотрено 10 млн рублей, – уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По данным министерства соцзащиты РБ, в пилотное учреждение уже поступила очередная партия нового современного оборудования.

- Из числа оборудования, которое поступило с последней партией: поддерживающие пояса для перемещения, валики-опоры под спину, лесенки для подтягивания в кровати, столы для организации питания на этажах. К примеру, поддерживающий пояс служит отличным подспорьем для тех, кому приходится помогать больным и престарелым пересаживаться с места на место. Он облегчает процесс перемещения, позволяет минимизировать нагрузку, которая ложится на ухаживающего человека. Также в учреждение поставили 6 единиц ходунков-роллаторов с опорами на колёсах, стоимость каждого – 8 тысяч рублей. Это очень хорошее устройство, которое идёт в помощь маломобильным гражданам и помогает им передвигаться самостоятельно, – делится информацией директор Заиграевского дома-интерната для пожилых и инвалидов Екатерина Матвеева. – При этом, часть оборудования предназначена непосредственно для интерната, в частности, для стационара. А другая часть будет доступна населению через пункт проката технических средств реабилитации.

Также в списке уже поступившего оборудования – девять многофункциональных кроватей на общую сумму 152,3 тыс. рублей, шесть кресел-каталок – их стоимость почти 69 тыс. рублей. Ещё одно необходимое для ухода за маломобильными гражданами средство – инвалидное кресло с санитарным оснащением. Таких в интернат поступило 12 единиц на сумму порядка 65 тыс. рублей. Пополнилась материально-техническая база и техническими средствами реабилитации. Это и опоры под спину, трости, костыли на сумму порядка 62 тыс. рублей, а также 14 ходунков без колёс. Пять единиц этого вспомогательного оборудования оставили в стационаре, 9 можно будет взять напрокат. На сегодняшний день в рамках проекта «Старшее поколение» Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов укомплектован оборудованием на сумму 909,8 тыс. рублей.

Кроме того, в учреждении в рамках внедрения системы долговременного ухода будет реализовано ещё одно направление – социальная технология «Сиделка на дому» в государственных организациях социального обслуживания.

Сейчас в пилотных учреждениях ведётся дистанционное обучение типизаторов, тренеров – сотрудников, непосредственно задействованных в реализации программы. В ближайшее время будет организована работа сиделок при учреждениях. На эти цели предусмотрено более 7,7 млн рублей.

Кроме того, в этом году на базе комплексного центра «Доверие» планируется открытие отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения. Здесь будет организована социокультурная реабилитация пожилых: досуг, оздоровление, активный отдых и обязательное общение. На организацию работы отделения планируется направить почти 7 млн рублей.

Будет обеспечена работа Школ ухода с тремя форматами работы, в частности, групповые и индивидуальные занятия, а также выезд на дом к проживающему, в том числе дистанционное консультирование с помощью Интернета для обучения близких и родных правилам и особенностям ухода.

Предусмотрено и приобретение технических средств реабилитации на сумму 2,3 млн рублей для обеспечения пунктов проката ТСР для пожилых людей и инвалидов, родственники которых ухаживают за ними дома. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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