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Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии

Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии
Общество,  Фото:страница Констатина Анисимова
Уроженец Улан-Удэ Константин Анисимов приехал на малую родину

Уроженец Улан-Удэ Константин Анисимов - телеведущий, сценарист, автор программы «Вечерний Ургант» и лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» приехал в Бурятию. Накануне он опубликовал фотографии малой родины в Instagram.

- Motherland. Мой вам снобистский совет - ехать, лететь, плыть в Бурятию обязательно. Это красиво, это в России? – написал он.



Судя по фотографиям, Константин Анисимов уже побывал на озере Соболином, покатался на катере по Чивыркуйскому заливу и полюбовался нерпами на Ушканьих островах.

- Как же хорошо на Мальдивах – вода прозрачная, чистая! – говорит телеведущий на видео с Байкала.

Также Константин Анисимов уже пообедал буузами – традиционным бурятским блюдом, и сфотографировался на фоне головы Ленина в центре Улан-Удэ.

- Как же хорош ночной Токио, просто невероятно. Я кстати напоминаю, что в Бурятии самое красивое небо. Если вы не согласны, отрежьте себе палец, - шутит он.

Подписчики юмориста пишут: «Матьземля, какая красота!», «Очень красиво», «А если вы приехали в Бурятию и не умяли хотя бы одну буузу... считай зря приехали», «Пейзажи - восторг!».
телевидение
 
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