Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии

Судя по фотографиям, Константин Анисимов уже побывал на озере Соболином, покатался на катере по Чивыркуйскому заливу и полюбовался нерпами на Ушканьих островах.- Как же хорошо на Мальдивах – вода прозрачная, чистая! – говорит телеведущий на видео с Байкала.Также Константин Анисимов уже пообедал буузами – традиционным бурятским блюдом, и сфотографировался на фоне головы Ленина в центре Улан-Удэ.- Как же хорош ночной Токио, просто невероятно. Я кстати напоминаю, что в Бурятии самое красивое небо. Если вы не согласны, отрежьте себе палец, - шутит он.Подписчики юмориста пишут: «Матьземля, какая красота!», «Очень красиво», «А если вы приехали в Бурятию и не умяли хотя бы одну буузу... считай зря приехали», «Пейзажи - восторг!».