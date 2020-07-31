Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии

Уроженец Улан-Удэ Константин Анисимов - телеведущий, сценарист, автор программы «Вечерний Ургант» и лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» приехал в Бурятию. Накануне он опубликовал фотографии малой родины в Instagram.
- Motherland. Мой вам снобистский совет - ехать, лететь, плыть в Бурятию обязательно. Это красиво, это в России? – написал он.
Судя по фотографиям, Константин Анисимов уже побывал на озере Соболином, покатался на катере по Чивыркуйскому заливу и полюбовался нерпами на Ушканьих островах.
- Как же хорошо на Мальдивах – вода прозрачная, чистая! – говорит телеведущий на видео с Байкала.
Также Константин Анисимов уже пообедал буузами – традиционным бурятским блюдом, и сфотографировался на фоне головы Ленина в центре Улан-Удэ.
- Как же хорош ночной Токио, просто невероятно. Я кстати напоминаю, что в Бурятии самое красивое небо. Если вы не согласны, отрежьте себе палец, - шутит он.
Подписчики юмориста пишут: «Матьземля, какая красота!», «Очень красиво», «А если вы приехали в Бурятию и не умяли хотя бы одну буузу... считай зря приехали», «Пейзажи - восторг!».