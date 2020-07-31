Музыканты и битбоксер «обновили» гимн Бурятии









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 30 Июл 2020 в 2:33 PDT









Один пользователь поаплодировал исполнителям, а вот другому не совсем понравилась инициатива. «Ну такое», - кратко выразил своё отношение молодой человек.

Битбоксер Марк Бронштейн, музыканты Аюна Дашадылыкова и Буянто Тудупов исполнили гимн Бурятии в необычном варианте. Они совместили его с регги – направлением современной музыки, сформировавшееся на Ямайке в 1960-х годов.Видео размещено в паблике «Бурятия Online» в Инстаграм. Оно получилось довольно необычным, но большого отклика у публики не вызвало. За сутки видео собрало более 6.5 тысячи просмотров и лишь пару комментариев.