Музыканты и битбоксер «обновили» гимн Бурятии

Молодые люди совместили гимн с регги
Битбоксер Марк Бронштейн, музыканты Аюна Дашадылыкова и Буянто Тудупов исполнили гимн Бурятии в необычном варианте. Они совместили его с регги – направлением современной музыки, сформировавшееся на Ямайке в 1960-х годов.
Видео размещено в паблике «Бурятия Online» в Инстаграм. Оно получилось довольно необычным, но большого отклика у публики не вызвало. За сутки видео собрало более 6.5 тысячи просмотров и лишь пару комментариев.
Один пользователь поаплодировал исполнителям, а вот другому не совсем понравилась инициатива. «Ну такое», - кратко выразил своё отношение молодой человек.
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