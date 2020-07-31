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Жители запада России хотят получить «гектар» в Бурятии

Жители запада России хотят получить «гектар» в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дальневосточный гектар в Бурятии с 1 августа смогут получить все жители России

С 1 августа 2020 года получение в безвозмездное пользование участков в Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар» станет доступным всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников.

Программа стартовала в Бурятии год назад, 1 августа 2019 года. За это время поступило 4642 заявления о предоставлении дальневосточного гектара. Заключено 1472 договора безвозмездного пользования.

Сперва землю предоставляли только жителям республики, а с 1 февраля 2020 года земля стала доступной для выбора жителям других регионов Дальневосточного федерального округа. Более 50 из них решили получить дальневосточный гектар в Бурятии. С 12 уже заключены договора безвозмездного пользования. В их числе один житель Республики Саха (Якутия) и 11 жителей Забайкальского края.

- Последние два месяца начали поступать звонки от жителей западной части России по процедуре получения дальневосточного гектара. В целом значимость реализации данной программы очень высока. Уже сегодня мы видим положительную динамику вовлечения в оборот неиспользуемых земель, - отметила первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич.

В Бурятии землю получают, как правило, для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%), садоводства (12%). Отмечается и высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов.

Наиболее востребованные земельные участки находятся вблизи Улан-Удэ, а также в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Большой интерес у людей также вызывают земли в Кяхте.

Единственный район республики, не задействованный в реализации программы – Тункинский. Поскольку вся территория района входит в границы национального парка «Тункинский». Также закрытыми для получения дальневосточного гектара являются Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, защитные леса, особо охраняемые природные территории, город Северобайкальск, Улан-Удэ, буферная зона вокруг столицы Бурятии, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



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