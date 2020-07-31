В Бурятии лесхоз оказался не полностью готов к тушению пожаров

Нарушения выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кабанском лесхозе нарушали противопожарный закон.



Установлено, что пожарно-химические станции лесхоза не оснащены в полном объёме средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. На станциях отсутствует необходимое количество моторных лодок, беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, ручных метеостанций. Длина пожарных рукавов не соответствует нормативу.



- Прокурором района в суд направлено исковое заявление об обязании Кабанского лесхоза укомплектовать пожарно-химические станции необходимыми средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, Республиканского агентства лесного хозяйства предусмотреть финансирование на приобретение указанных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

