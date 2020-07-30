В Улан-Удэ началась борьба за чистый воздух

– Некоторые сжигают отработанное моторное масло, которое недопустимо жечь. Некоторые находятся в непосредственной близости от тепломагистралей, но тем не менее, безответственно относятся к экологии и топят углём. Хотя их соседи, такие же бизнесмены, выбирают центральное тепло или электричество, – сообщил он.







В Улан-Удэ создадут рабочую комиссии для подготовки поправок в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха» для улучшения экологии города. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.Созданный по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова проектный офис «Воздух» провёл совещание по правовым аспектам борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в столице Бурятии. Эксперты обсудили правовое регулирование вопросов загрязнения воздуха. Первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский отметил, что ситуации, когда нет правовых оснований привлечь к ответственности владельцев котельных и других источников выбросов загрязняющих веществ, возникают часто.Свои предложения внесли и надзорные органы. В частности, Роспотребнадзор Бурятии поддержал инициативу мэра о запрете на ввод в эксплуатацию новых автономных котельных на твёрдом топливе.– На сегодняшний день ситуация в законодательстве не только не помогает, но и наоборот усложняет нашу совместную работу по организации и проведению, в том числе надзорных мероприятий в области охраны атмосферного воздуха. Валовый объем выбросов вносят объекты ТГК-14 (50%). Эти выбросы не создают высокие концентрации. Проблема в низких источниках, которые выбрасывают невысокой температуры выбросы, которые фактически не рассеиваются и оседают прямо в зоне нашего дыхания, – рассказал заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Андрей Цырендоржиев.По его словам, зачастую действующие федеральные законы противоречат друг другу. Так, федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» не предусматривает прямой возможности запрещать строительство и эксплуатацию объектов, в случае если превышены показатели загрязнения атмосферного воздуха. При этом федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указывает, что если на территории населённого пункта превышены показатель загрязнения, то в дальнейшем любое проектирование, строительство каких-либо источников выбросов загрязняющих веществ не допускается.– Таким образом федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» смотрит в основном на экологию, не обращая внимание на здоровье населения. Поскольку на федеральном уровне этот процесс не урегулирован, то единственным вариантом будет внесение изменений в наше региональное законодательство, – отметил он.Всё это позволит надзорным органам проводить проверки и применять санкции к источникам выбросов, автономным котельным юридических лиц и иных источников выбросов, на которые жалуются горожане.– Будем вносить законодательные инициативы для того, чтобы мы могли заходить на территории этих котельных, проверять. Установить нормативный выброс для этих котельных и проверять их в период проведения отопительного сезона, соответствует ли их выбросы тем параметрам, которые мы им установим, – отметил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.Проектный офис «Воздух» ведёт работу по всем направлениям, связанным с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В частности, сформированы две постоянные рабочие группы – «технологическая» (по технологиям и теплоэнергетике) и «мониторинг» (по замерам и мониторингу состояния воздуха). В них участвуют учёные, экологи, федеральные и республиканские ведомства.