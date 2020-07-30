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Бурятские следователи проконсультируют съёмочную группу «Головара 2»

Бурятские следователи проконсультируют съёмочную группу «Головара 2»
Общество, 
Руководитель СУ СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков встретился с режиссёром Юрием Ботоевым

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Вячеслав Сухоруков встретился с известным режиссёром Юрием Ботоевым. Он обратился за помощью и консультацией при съемках нового фильма «Головар 2. Струна».

Как сообщал «Байкал-Daily», первая часть фильма «Головар» вышла в прокат 5 апреля 2018 года в Улан-Удэ. Фильм вырвался в лидеры кинопроката и обошёл по посещаемости все мировые и отечественные кинопремьеры, а позже набрал за неделю миллион просмотров на YouTube.

Одной из сюжетных линий фильма является расследование уголовного дела об убийстве сына главного героя. Роль следователя Следственного комитета исполнил известный радиоведущий Игорь Озеров. Во время съёмочного процесса сотрудники СУ СКР по Бурятии консультировали творческую группу фильма и оказывали содействие.

Недавно режиссёр Юрий Ботоев анонсировал начало съёмок фильма «Головар 2. Струна». В новом пересекаются две вселенные – вселенная главного героя и вселенная певца Виктора Цоя. Жанр кино - приключенческий детектив. События происходят в наши дни в Бурятии, Москве и других регионах.

Известно, что одним из героев драмы снова является следователь Следственного комитета. За помощью в съемках второй части фильма режиссер вновь обратился в следственное управление.

- В ходе встречи руководитель СУ СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков отметил, что первую часть картины посмотрел в кинотеатре и поделился своими хорошими впечатлениями от просмотра. Юрий Батоев рассказал, что по сценарию второго фильма роль следователя также важна, а его образ будет способствовать популяризации работы следственных органов. Вячеслав Сухоруков дал подчиненным сотрудникам поручение взаимодействовать со съемочной группой фильма и оказать помощь в съёмках сцен с участием следователя, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
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