Максимальная температура воздуха составит +29 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 16 м/с. Утром при прояснении туман. Температура днём 24-29, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём 25-27 тепла.
Последний день июля в Бурятии будет дождливым
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