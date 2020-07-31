Последний день июля в Бурятии будет дождливым

Максимальная температура воздуха составит +29 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 16 м/с. Утром при прояснении туман. Температура днём 24-29, местами 18-23 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём 25-27 тепла.



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