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В Бурятии сохранять природу будут через познавательный туризм

В Бурятии сохранять природу будут через познавательный туризм
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Началом нового проекта стала научная экспедиция на плато Святого Носа

Может ли туризм сохранять природу? В Бурятии на этот вопрос должен ответить новый проект «Заповедного Подлеморья». Старт проекта «Познавательный туризм как инструмент сохранения природных комплексов в условиях пирогенной и антропогенной нагрузки» дан экспедицией на плато единственного полуострова на Байкале – Святого Носа. Экспедиция должна разработать геоэкологическое обоснование развития познавательного туризма в современных условиях.

Святой Нос – это одно из излюбленных мест для активного туризма на Северном Байкале. Сюда от побережья Баргузинского залива ведёт популярнейшая «Тропа испытаний», а на восточном берегу полуостров огибает экотропа «В бухту Змеевая». Можно ли их соединить в один многодневный маршрут? Учёные постараются найти способствующие сохранению природы варианты в течение десятидневных изысканий в конце июля-начале августа. В комплексных работах участвуют зоологи, ботаники, физгеографы и картографы. Таким образом, будет оценено влияние на растительный и животный мир, создан ряд тематических карт.

Некоторые виды исследований будут проведены впервые на хребте выше границы леса: заложены мониторинговые площади восстановления растительности вдоль троп и на гарях, описан видовой состав грызунов на послепожарных участках, оценена популяция копытных и создание ортофотопланов при помощи квадрокоптера. Для этого участники проекта должны пройти десятки километров по высокогорным тундрам и подгольцовым зарослям, провести детальные биологические и географические исследования на потенциальных маршрутах и привлекательных участках на полуострове Святой Нос, проанализировать лесовосстановительные процессы на разновременных гарях и выполнить оценку возможности использования этих участков для развития познавательного туризма.

Мобильность группы во многом будет обеспечена облегчённым современным оборудованием, приобретённым за счёт средств гранта. Результаты проекта позволят найти баланс между развитием познавательного туризма и охраной окружающей среды, что благотворно повлияет на сохранение природных комплексов и их бережную демонстрацию ответственным посетителям. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Бурятия Байкал национальный парк природа экология туризм
 
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