В исправительном учреждении состоялась книжная выставка
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Бурятии состоялась книжная выставка, посвящённая творчеству Льва Николаевича Толстого. Мероприятие проводилось в рамках акции «Твои друзья – книги».
По словам организаторов, осуждённые познакомились с биографическими книгами о жизни и творчестве великого классика и его знаменитыми произведениями.
Также осуждённые посмотрели фильм «Воскресение души», посвящённый 120-летию романа «Воскресение», сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии осуждённых посмотрели фильм 120-летию романа «Воскресение»
Общество, Фото:
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