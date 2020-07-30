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В Бурятии осуждённых посмотрели фильм 120-летию романа «Воскресение»

В Бурятии осуждённых посмотрели фильм 120-летию романа «Воскресение»
Общество,  Фото:pixabay.com
В исправительном учреждении состоялась книжная выставка

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Бурятии состоялась книжная выставка, посвящённая творчеству Льва Николаевича Толстого. Мероприятие проводилось в рамках акции «Твои друзья – книги».

По словам организаторов, осуждённые познакомились с биографическими книгами о жизни и творчестве великого классика и его знаменитыми произведениями.

Также осуждённые посмотрели фильм «Воскресение души», посвящённый 120-летию романа «Воскресение», сообщили в пресс-службе ведомства.
УФСИН
 
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