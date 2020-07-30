Усольчане за один день отдали мошенникам больше 230 тысяч рублей

Полиция призывает к бдительности



За прошедшую неделю в Иркутской области возбуждено 7 уголовных дел по фактам мошенничеств и краж с банковских карт усольчан.



Только за один день, 22 июля, в полицию обратились трое потерпевших, со счетов которых мошенники списали в общей сложности более 230 тысяч рублей.



В одном случае жертвой обмана стал житель Усолья, которому на телефон позвонил псевдо-сотрудник банка и предупредил, что с его счёта списывают деньги. Чтобы сохранить свои сбережения, мужчине предложили через ближайший терминал провести операцию по переводу денег на якобы его виртуальный счёт. Мужчина, не заподозрив неладное, выполнил все указания, а когда получил чек из банкомата, понял, что собственноручно перевёл на счёт мошенников более 70 тысяч рублей.



В этот же день ещё одному жителю города поступил звонок от так называемого «банковского работника». Неизвестный предложил мужчине для обеспечения безопасности счетов установить на телефон специальную программу удалённого доступа. Поверив лже-сотруднику банка, мужчина установил программу и тем самым открыл для аферистов доступ к своим банковским счетам, с которых было списано свыше 140 тысяч рублей.



Также жертвой мошенников стала пожилая усольчанка. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил о том, что за активное пользование картой ей полагается бонус в размере 8 тысяч рублей. «Приятная новость» очень порадовала пенсионерку, на что она незамедлительно стала передавать звонившему коды, поступающие смс- сообщениями. В итоге вместо обещанного бонуса потерпевшая лишилась 16 тысяч рублей.



Полицейские призывают к бдительности и осторожности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







