В Иркутской области завершается сверка списков жертв политических репрессий

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

10 августа список будет передан для нанесения на стены памяти мемориала в Пивоварихе



Сверка списков жертв политических репрессий, расстрелянных в Иркутской области, завершится 7 августа. Затем фамилии погибших будут размещены на стенах памяти мемориала жертв политических репрессий рядом с посёлком Пивовариха Иркутского района. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.



Задача экспертов – собрать максимально полные данные о расстрелянных в Иркутской области в годы политических репрессий. В основе имеющегося списка лежат данные из архивов КГБ. На их основе было выпущено многотомное издание «Книга памяти». В нём указаны фамилии более 12 тысяч человек, подвергнутых высшей мере наказания в Иркутской области. Имеются сведения, что таких людей было больше.



Для уточнения и пополнения данных больше года назад список жертв политических репрессий был размещён на портале НКО Иркутской области. Все желающие могли с ним ознакомиться и при необходимости внести корректировки. Координацию работы по уточнению списков вела руководитель клуба жертв массовых политических репрессий «Встреча» Ирина Терновая.



- За год к нам обратилось очень много людей, обладающих сведениями о расстрелянных во время репрессий. Активисты практически всех районов Иркутской области провели сверки и отправили нам уточнённые данные. В список были внесены ранее не указанные фамилии, откорректированы написания имён и фамилий расстрелянных. Это сложная работа, в которой были задействованы члены клуба жертв репрессий «Встреча», – сказала Ирина Терновая.



По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на данный момент откорректированные списки расстрелянных в регионе содержат 12490 фамилий. С ним можно ознакомиться на сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Дополнения и уточнения будут принимать в течение недели – до 7 августа по телефонам: (3952) 33-27-21 (Маргарита Владимировна), (3952) 33-20-76 (Артём Александрович), greis-2014@mail.ru.



- Откорректированный список расстрелянных во время репрессий в Иркутской области 10 августа будет передан для нанесения на стены памяти. У специалистов есть совсем немного времени для гравировки такого большого числа фамилий. Осенью состоится открытие обновлённого мемориала жертв политических репрессий. На нём будет предусмотрено свободное место для нанесения новых фамилий расстрелянных, которые могут стать известны после открытия мемориала, – пояснил Виталий Соколов.

