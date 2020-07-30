Улан-Удэ сотрудники ГИБДД подарили памятки по дорожной безопасности

Каждому ребёнку автоинспекторы вручили тематические памятки и пожелали быть внимательными на дорогах.







Во время летних каникул профилактические мероприятия «Безопасный двор» будут проходить во всех микрорайонах Улан-Удэ.

Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции во дворах многоквартирных домов Железнодорожного района провели профилактическую акцию «Безопасный двор».Территория была выбрана не случайно – в первом полугодии на дорогах района произошло 14 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате происшествий один ребёнок погиб и 14 детей получили различные травмы. В пяти ДТП дети пострадали в качестве пассажиров. Пять происшествий связаны с наездами на юных пешеходов. Четыре ДТП зафиксированы с участием детей-велосипедистов.- Именно дети-пешеходы и юные велосипедисты стали основной аудиторией профилактических бесед. Сотрудники ГИБДД напомнили ребятам, как следует вести себя в различных дорожных ситуациях, чтобы избежать опасности, какие меры безопасности необходимо соблюдать на улицах и во дворах домов. Юным велосипедистам полицейские объяснили, где можно безопасно кататься на велосипедах, а также предупредили о недопустимости выезда на проезжую часть детям младше 14 лет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.