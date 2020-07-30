В Бурятии пенсионера лишили водительских прав за пьяную езду

Ранее мужчину уже задерживали за вождение в нетрезвом виде



65-летний житель Тарбагатайского района Бурятии, ранее подвергнутый административному наказанию за нетрезвую езду, вновь управлял автомобилем в алкогольном опьянении.



В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, суд назначил осуждённому 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.

