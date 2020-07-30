В Бурятии снайперы ВВО изучают методики практической стрельбы

Забайкальские стрелки также прошли спецкурс по снайперской стрельбе
На полигоне «Бурдуны» в Бурятии с подразделениями снайперов Восточного военного округа проводятся специальные занятия под руководством опытных инструкторов, прошедших специальное обучение в учебном центре минобороны.
При обучении снайперов используются новейшие методики федерации практической стрельбы России. Суть методик заключается в создании на занятиях по стрельбе постоянно меняющейся мишенной обстановки, сложных условий выполнения упражнений, а также внедрение в процесс обучения соревновательных элементов.
В ходе спецкурса военнослужащим предстоит изучить технику скрытного передвижения с учётом рельефа местности, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.
С помощью баллистических калькуляторов снайперы будут учиться готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1200 метров.
За период полевых занятий со снайперами планируется провести более сотни огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, из них около половины — ночью.
В это же время в Забайкальском крае на общевойсковом полигоне Цугол военнослужащие мотострелкового соединения ВВО отработали навыки скоростной стрельбы из снайперских винтовок.
Несколько десятков снайперов прошли спецкурс по скоростной стрельбе из снайперской винтовки Драгунова. В составе снайперских пар личный состав совершал скрытые переходы на несколько километров, бесшумно обходя сторожевые заставы, блокпосты и секреты с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.
В ходе занятий снайперы большое внимание уделяли маскировке. Так, после ликвидации заданных целей снайперы «исчезали», используя особенности рельефа местности. Подготовка была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько снайперских пар, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии снайперы ВВО изучают методики практической стрельбы
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