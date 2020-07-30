Жителей Бурятии обяжут сдавать тесты на коронавирус после Турции

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение Великобританией, Турцией и Танзанией
24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Новость прокомментировала замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Вопрос о возобновлении международных рейсов уже решен. Мы входим в первый этап – с 1 августа откроется постоянное авиасообщение с тремя странами – Великобритания, Танзания, Турция. При этом принимать рейсы будут в четырёх аэропортах – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону, - рассказала она.
Известно, что вылететь из страны с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.
- Уже неделю назад вступило постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, согласно которому отменена изоляция на 14 дней всех прибывших граждан. Но при этом, для иностранных граждан введено обязательное условие – наличие отрицательных результатов исследования на коронавирус. Что касается наших граждан – по прибытии они в течение трёх дней должны сдать анализ на коронавирус и занести данные на портал «Госуслуги», - отметила Елена Кузьмина.
Она сообщила, что с коллегами из других городов уже налажено взаимодействие: «Если среди прибывших будут жители Бурятии, нам отправят данные, чтобы мы проконтролировали ситуацию».
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 30 июля в Бурятии число случаев заражения COVID-19 выросло до 4081. Из них по Улан-Удэ – 2293. За сутки коронавирус диагностировали ещё у 35 человек.
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