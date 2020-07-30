В детсадах Улан-Удэ продолжают открываться дежурные группы

Также 6 августа состоится дополнительное распределение в муниципальные дошкольные учреждения



30 июля ещё в двух муниципальных дошкольных учреждениях Улан-Удэ открылись дежурные группы. Это детские сады №67 и №71.



Таким образом, на сегодняшний день открыто более 140 дежурных групп в 26 муниципальных дошкольных учреждениях города: №1, №3, №15, №27, №35, №38, №41, №47, №51, №52, №56, №57, №58, №59, №66, №67, №70, №71, №86, №87, №88, №95, №96, №111, №113, №161. Их посещает более 1300 детей. В каждом из них организован «входной контроль»: термометрия сотрудников, детей и родителей; визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ; наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Также отметим, что в городе функционируют 58 частных детских садов, которые посещают более 1000 детей.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города, в ближайшее время планируется открытие дежурных групп ещё в 5 муниципальных садах Улан-Удэ.



В соответствии с указом главы Бурятии от 13 марта №37 детские сады начинают функционирование поэтапно в соответствии с графиком. При приёме детей обязательно наличие справки от педиатра, в том числе об эпидемиологическом окружении в период коронавируса. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе количество детей не должно превышать 15 человек.



Также напоминаем, что 6 августа состоится дополнительное распределение в муниципальные дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы при общеобразовательных школах Улан-Удэ. Если в электронной карточке ребёнка не указано учреждение, которое будет производить дополнительный набор, внести изменения в перечень ранее выбранных организаций вы можете следующим образом:

- На портале sad.obr03.ru, если у родителя (законного представителя), подававшего первичное заявление о постановке на учёт, имеется подтверждённая учётная запись на едином портале государственных услуг;

- Направить заявление на электронную почту отдела дошкольного образования odo@ulan-ude-eg.ru или на электронную почту комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru;

- Записаться на приём в отдел дошкольного образования на сайте Родители Улан-Удэ – Детские сады – Запись на приём в дошкольный отдел.

