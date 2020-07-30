Имя новому питомцу дадут посетители
Годовалый алтайский марал приехал в Иркутский зоосад из красноярского зоопарка «Роев Ручей». Куплен он был ещё до вынужденного закрытия зоосада, но так как пандемия создала трудности и в сфере перевозок, забрать животное смогли совсем недавно, говорится в сообщении Иркутского зоосада.
- Сейчас наш питомец осваивается на новом месте, знакомится с сотрудниками и посетителями. Он совершенно не боится людей, спокойно подходит к ним и обнюхивает. Также смело берет пищу из рук сотрудников. Гостям не разрешается кормить благородного оленя, так как у него особый рацион, - поделились сотрудники зоосада.
В ближайшее воскресенье, 2 августа, будет дан старт конкурса на лучшее имя для марала. У его вольера будет установлен специальный ящик, в который посетители зоосада смогут опустить записку со своим вариантом прозвища. Конкурс продлится две недели.
Справка:
Обитает марал в горных областях Алтая, в Саянах и Прибайкайле, в Сибири до Енисея и Ангары. Предпочитает горные хвойные и лиственные леса, где живёт небольшими стадами по З – 6 особей, состоящими из самок и молодняка. Во главе стада стоит взрослая самка. Самцы живут поодиночке.
Питается травой, молодыми ветками, лишайниками, ягодами, грибами, орехами и даже хвоей. Слизывают соль из солевых отложений богатых минералами и дополнительно получают необходимые микроэлементы.
Благородный олень славится своими внушительными размерами (его рост в холке достигает более 1,5 метра, а весить он может до 350 килограммов), а также красивыми большими рогами (размах более метра).
В Иркутском зоосаде поселился алтайский марал
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