В Улан-Удэ донорам подарят мороженое

Необычная акция состоится в субботу



1 августа на станции переливания крови по ул. Пирогова, 7а в Улан-Удэ пройдёт всероссийская суббота донора. В этот день Служба крови Бурятии будет работать в обычном режиме с 8:00 до 13:00.



Каждый донор, сдавший в этот день кровь, получит пломбир «Баргузинский».



Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.



При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.

