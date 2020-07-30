Необычная акция состоится в субботу
1 августа на станции переливания крови по ул. Пирогова, 7а в Улан-Удэ пройдёт всероссийская суббота донора. В этот день Служба крови Бурятии будет работать в обычном режиме с 8:00 до 13:00.
Каждый донор, сдавший в этот день кровь, получит пломбир «Баргузинский».
Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.
В Улан-Удэ донорам подарят мороженое
Общество, Фото:
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