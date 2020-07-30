В улан-удэнскую мечеть не пускают без ковриков, омовения и масок

С прихожанами храмов самых разных конфессий провели беседы о коронавирусе



В Улан-Удэнскую соборную мечеть не пускают без ковриков (джайманаз), омовения (тахарат) и защитных масок. Фотография с этим объявлением появилась на сайте администрации Улан-Удэ.



В мэрии отмечают, что состоялась специальная акция «Защитим себя и близких» по профилактике коронавируса.



- В рамках акции прошли беседы об организации работы с прихожанами по профилактике коронавируса в религиозных организациях Улан-Удэ. Акция прошла в Свято-Одигитриевском Соборе, Улан-Удэнской соборной мечети, Древлеправославном Храме Рождества Христова, дацане «Хамбын Хурээ» на Верхней Берёзовке, дацане «Ринпоче багша» на Лысой горе, где наблюдается наибольшее количество посещений верующих, - сообщили в администрации города.



Профилактические беседы прошли также в торговых центрах «Народный», «Октябрьский», «Туяа», «Тумэр Морин», где трудятся представители национальных диаспор, выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.





