Форум пройдёт в начале сентября
Со 2 по 4 сентября во Владивостоке пройдёт форум, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. На него приглашают волонтёров Победы, в том числе шанс попасть на форум имеют и представители Бурятии.
Форум проводится оргкомитетом Всероссийского проекта «Эстафета поколений» при поддержке Фонда президентских грантов, Роспатриотцентра, Общественной палаты России, дирекции Года памяти и славы, губернатора Приморского края.
- Будем рады встретиться с вами на берегу Тихого океана и обсудить вопросы передачи знаний о героической истории Отечества подрастающему поколению! Приглашаем рассказать о своих проектах, в стихах и песнях почтить память героев Великой Победы, попробовать себя в ярмарке мастеров «Связь поколений», - пишут организаторы форума.
Заявки принимаются на электронную почту проекта shevstvo@mail.ru до 10 августа.
Справка:
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» — некоммерческая организация, насчитывающая более 190 тысяч волонтеров. Движение является одной из самых крупных добровольческих организаций России, участники которого занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов.
Волонтёров Бурятии приглашают во Владивосток
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