Волонтёров Бурятии приглашают во Владивосток

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Форум пройдёт в начале сентября



Со 2 по 4 сентября во Владивостоке пройдёт форум, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. На него приглашают волонтёров Победы, в том числе шанс попасть на форум имеют и представители Бурятии.



Форум проводится оргкомитетом Всероссийского проекта «Эстафета поколений» при поддержке Фонда президентских грантов, Роспатриотцентра, Общественной палаты России, дирекции Года памяти и славы, губернатора Приморского края.



- Будем рады встретиться с вами на берегу Тихого океана и обсудить вопросы передачи знаний о героической истории Отечества подрастающему поколению! Приглашаем рассказать о своих проектах, в стихах и песнях почтить память героев Великой Победы, попробовать себя в ярмарке мастеров «Связь поколений», - пишут организаторы форума.



Заявки принимаются на электронную почту проекта shevstvo@mail.ru до 10 августа.



Справка:



Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» — некоммерческая организация, насчитывающая более 190 тысяч волонтеров. Движение является одной из самых крупных добровольческих организаций России, участники которого занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов.

