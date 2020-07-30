Байкальск стал финалистом первого этапа конкурса по развитию экотуризма

Общество, Фото: из архива Baikal-daily.ru

Всего отбор прошло 11 туристических кластеров, расположенных рядом с 13 моногородами



В число финалистов всероссийского конкурса по развитию экотуризма вошли 13 моногородов, включённых в состав туристических кластеров. Иркутскую область в финале представил Байкальск. Конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма проводится агентством стратегических инициатив с целью выявления 10 пилотных территорий по развитию экотуризма.



Всего на конкурс поступило 115 заявок из 68 субъектов Российской Федерации. Это 239 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 58 млн га, из которых порядка 20 расположены рядом с моногородами. По итогам первого этапа конкурса в число финалистов вошло 11 туристических кластеров, расположенных рядом с 13 моногородами: Байкальск Иркутской области, Нижний Тагил Свердловской области, Кировск Мурманской области, Инта Республики Коми, Златоуст, Сатка и Бакал Челябинской области, Белорецк Республики Башкортостан, Боровичи Новгородской области, Кувандык Оренбургской области, Норильск Красноярского края, Пудож Республики Карелия и Междуреченск Кемеровской области.



Финалисты первого этапа пройдут акселерационную программу, где будут разрабатываться комплексные проекты по повышению привлекательности природоохранных зон. Помимо этого, финалисты разработают в своих городах экологические маршруты в рамках проекта фонда развития моногородов «Прошагай город. Экомаршруты». Это позволит создать в городах новые места притяжения для жителей и туристов, а также оценить потенциал городов для реализации инвестиционных проектов, в том числе при участии институтов развития ВЭБ.РФ.



По итогам работы комиссией будет отобрано 10 лучших проектов, на ООПТ которых реализуют механизм комплексного развития экотуризма. Далее проекты перейдут на стадию проектирования и внедрения решений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

