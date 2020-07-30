В 2020 году в Иркутской области родились Россия, Луна и Эбигейл-Сакура

Более 13 тысяч новорожденных и более 5 тысяч браков зарегистрировали органы ЗАГС региона с начала года
В Иркутской области с начала 2020 года сотрудниками органов ЗАГС региона зарегистрировано 13564 рождений детей, из них 6993 – мальчиков и 6635 –девочек. Как правило, в области мальчиков рождается больше, чем девочек. Преимущество хоть и не большое, но стабильное.
Кроме того, в 298 семьях зарегистрированы рождения двойняшек. Впервые двойняшки родились у 71 супружеской пары. У одной супружеской пары двойняшки стали 12 и 13 ребёнком в семье.
Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остаётся Артём. Артёмов в Иркутской области стало на 395 больше. В первую пятерку популярных мужских имён вошли: Александр (324), Михаил (262), Дмитрий (236) и Иван (226). Становятся редкими привычные для нас имена: Юрий (31), Василий (16), Пётр (11), Олег (10), Геннадий (5), Константин (1). С начала этого года на свет появились 3 мальчика с именем Добрыня, по одному с именами: Доброслав, Добромир, Елизар, Евпатий, Кузьма, Мирослав, Ратибор, Светослав, Святогор, Светозар.
Среди женских имён лидерство по-прежнему принадлежит Софии (289), следом в топ популярных женских имён входит Виктория (239), Мария (229), Варвара и Милана (214), Алиса (205). Всё меньше называют девочек именами Вера, Надежда, Любовь. За 6 месяцев 2020 года с именем Любовь на свет появились 13 девочек, а с именем Вера и Надежда – 31 и 30 девочек соответственно. Среди женских имён самыми редкими стали: Лукерия, Аграфена, Ефросинья, Парасковья, Лёля. Появились в этом году девочка по имени Россия, девочка с именем Луна, и ещё одна девочка с необычным именем Эбигейл-Сакура.
По регистрации брака в Иркутской области наблюдается следующая картина: с начала 2020 года было зарегистрировано 5313 браков, количество разводов составило 4651. С начала года по городу Иркутску количество браков составляет 1978, регистрация разводов – 1479. Впервые брак заключили 3619 мужчин и 3486 женщин, повторно вступили в брак 1745 мужчин и 1689 женщин.
Установление отцовства за 6 месяцев 2020 года прошли 2788 человек, усыновили 83 ребёнка, перемену имени зарегистрировали 694 человека. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
В 2020 году в Иркутской области родились Россия, Луна и Эбигейл-Сакура
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