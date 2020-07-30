Байкальские рачки могут быть разных цветов - от ярко-голубых до ярко-оранжевых
Иркутские учёные изучают такую особенность байкальских рачки, как разные цвет. Цвет байкальского эндемика может быть от ярко-голубого до ярко-оранжевого. Сюжет об этом выпустили «Вести-Иркутск».
Сейчас учёные исследовали эти особенности и пришли к выводу, что цвет рачков зависит от количества ранее не изученных белков в их организме.
В организме всех ракообразных содержатся каротиноиды - красители ярко-оранжевого цвета. Но у байкальских эндемиков учёные обнаружили специальные белки, которые в комплексе с каротиноидами придают им разные цвета. Если у рачков этих белков много, то они, скорее, голубые. Если мало, то ярко-оранжевые.
— Их очень разное количество у рачков оранжевых и голубых. Мы определили эти белки с помощью масс-спектрометрии и выяснили, что они не родственны тем, что определяют цвет десятиногих раков. А родственны тем, что определяют обоняние насекомых, — говорит ведущий сотрудник НИИ биологии Иркутского госуниверситета, кандидат биологических наук Полина Дроздова.
Учёные предполагают, что с помощью белков можно будет модифицировать некоторые препараты для борьбы с различными заболеваниями.
— Мы можем, например, те же самые препараты, которые сейчас разработаны для одних заболеваний, это очень условно, немножко модифицировать и для других заболеваний использовать. Или какую-нибудь биотехнологию, которая используется для одного процесса, модифицировать и использовать для другого процесса. И вот как раз байкальская фауна, байкальские эндемики нам дают такие возможности. То есть мы занимаемся поиском новых свойств организма, — говорит директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев.
В Байкале обитает более 350 видов эндемичных рачков амфипод. Это больше половины от всех видов, встречающихся в водоёмах России. Учёные продолжат их изучение и дальше, говорится в сюжете «Вести-Иркутск».
Учёные выяснили, почему байкальские рачки разного цвета
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