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В Иркутской области туроператоры могут получить господдержку

В Иркутской области туроператоры могут получить господдержку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Субсидии собираются дать организациям, реализующим въездные чартерные программы

Туроператорам, которые организуют чартерные перелёты в Иркутск, предоставят субсидии из федерального бюджета. Предложения по субсидированию потенциально перспективных внутренних рейсов были направлены Ростуризмом в министерство транспорта РФ. В перечень предлагаемых направлений включены и авиамаршруты в столицу Иркутской области. Информация об этом была озвучена на координационном совете при губернаторе региона по туризму.

- Во время последнего визита в область руководителя федерального агентства по туризму Зарины Догузовой достигнута договоренность о потенциальном снижении стоимости пассажирских авиаперевозок в наш регион. Это важный аспект, способный положительно повлиять на увеличение турпотока, – отметил председатель совета, врио губернатора Игорь Кобзев.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, с 2018 года в рамках постановления правительства РФ №926 туроператорам предоставляются субсидии из федерального бюджета. Этим правом пользовались и туроператоры региона. В этом году для поддержки индустрии гостеприимства, серьёзно пострадавшей из-за пандемии COVID-19, с Ростуризмом договорились не только о продолжении участия Иркутской области в программе субсидирования туроператоров, но и о поддержке тех туроператоров, которые реализуют чартерные программы.

- Согласно проекту постановления базовый размер субсидий на одного туриста при реализации турпродукта составит 1500 рублей. Принять участие в программе субсидирования могут как федеральные, так и региональные операторы при условии соответствия критериям программы, – пояснила Екатерина Сливина.

Кроме этого Иркутская область вошла в программу стимулирования внутреннего туризма, которая будет запущена федеральным агентством по туризму уже в августе. В рамках программы государство субсидирует туристам поездки внутри страны. Для этого стоимость тура должна составлять не менее 25000 рублей, а оплатить услуги нужно через систему МИР. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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