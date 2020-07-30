80-летняя улан-удэнка получила золотой знак ГТО

80-летняя улан-удэнка Шагдарова Нелли Рандаловна выполнила все нормативы и получила золотой знак отличия комплекса ГТО. Золотой знак ей вручил специалист по физической культуре и спорту, инструктор по скандинавской ходьбе Виталий Глушко.







Нелли Рандаловна ведёт активный образ жизни и является чемпионкой России по спортивному ориентированию, сообщили представили комплекса ГТО Бурятия. Также улан-удэнка активно занимается скандинавской ходьбой.Среди нормативов для XI возрастной ступени (70 лет и старше) три обязательных: смешанное передвижение на 2000 м или скандинавская ходьба на 3 км, сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье). Также предлагается два норматива на выбор. Это поднимание туловища из положения лежа на спине, передвижение на лыжах на 2 или 3 км, смешанное передвижение по пересеченной местности на 2 или 3 км, плавание на 25 метров.Выполнить нормативы комплекса ГТО может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить медицинскую справку.