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Улан-удэнцы выберут место установки памятника Эржене Будаевой

Улан-удэнцы выберут место установки памятника Эржене Будаевой
Общество,  Фото:youtube.com/user/Zhambalova/
Также будет проведён конкурс на лучший эскиз памятника

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ планируют установить памятник знаменитой общественнице, основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», почётному гражданину города Эржене Будаевой.

23 июля рабочая группа совершила выездное совещание по решению вопросов по изготовлению и установке памятника Эржене Будаевой.

В рабочую группу вошли представители Общественной палаты, Союза художников, министерства культуры Бурятии, комитета по социальной и молодёжной политике, комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, а также сотрудники минсоцзащиты Бурятии. Семью Эржены Будаевой на совещании представил её племянник Саян Будаев.

Ранее было принято решение о проведении конкурса на лучший эскиз памятника, который предусматривает призовой денежный фонд.

В этот раз рабочая группа решила разработать схемы предлагаемых мест размещения памятника и провести онлайн-голосование по выбору подходящего места для установки памятника. Голосование стартует позже.

Справка:

Эржену Будаеву знают и помнят многие. Она стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину.

Она создатель ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды». Фонд и сегодня осуществляет успешную деятельность. Именно благодаря ей и её соратникам по движению удалось добиться строительства дома для инвалидов-колясочников, аналогов которому в России нет. Сегодня он носит имя Эржены Будаевой. В её честь разбита аллея.

Она была организатором концертов и соревнований среди инвалидов-колясочников, акций и социальных проектов, автором грантов и программ по обмену, позволяющие повышать уровень образования и перенимать опыт в инклюзии зарубежных стран. По её инициативе началась реализация проекта по инклюзивному образованию.

6 мая 2013 года Эржена Будаева безвременно ушла из жизни.

30 августа 2013 года на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов Будаевой Эржене Хышиктуевне посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ» за значительный вклад в развитие городского округа Улан-Удэ за большие заслуги в общественной и благотворительной деятельности.

памятник
 
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