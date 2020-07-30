В Улан-Удэ ужесточают контроль за масочным режимом

В Улан-Удэ усиливают контроль за ношением защитных масок. Как сообщал «Байкал-Daily», три дня назад республиканский оперштаб принял решение об усилении профилактических мероприятий во всех торговых предприятиях. Магазины официально получали право не обслуживать клиентов без масок. И, действительно, в последние дни крупные продовольственные сети прислушались и ужесточили контроль на входе. Улан-удэнцы сообщают, что если совсем недавно спокойно ходили за покупками без масок, теперь в тех же торговых залах их «разворачивают».
Сотрудники здания в центре Улан-Удэ, в котором располагаются офисы, рассказали «Байкал-Daily» о новых требованиях. Всех арендаторов предупредили о том, что по коридорам здания нужно перемещаться исключительно в маске. Так что маску придётся надевать, просто идя из своего офиса в санузел.
- Предупредили, что контролирующие лица в штатском могут устроить внезапные проверки на соблюдение масочного режима. В случае нарушения могут выписать штрафы, для юрлица они крупные, - сообщили арендаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии как минимум до 31 августа действует ограничительный режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрещено проведение массовых мероприятий, не работают кинотеатры, аттракционы и другие места с массовым скоплением людей.
Сохраняется обязательный масочный режим, всем жителям республики предписано носить маски в общественных местах.
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев ранее пояснял, где нужно носить маски:
«Что касается мест, где обязательно необходимо носить маски, так здесь ответ очевиден – маска нужна везде, где есть посторонние люди, то есть в общественных местах. И не только в закрытых помещениях, типа магазинов, общественного транспорта и т.д. Она нужна и на остановках, и на оживлённых пешеходных зонах».
На утро 30 июля в Бурятии 4081 случай заболевания коронавирусом. Из них выздоровело 3346 человек, скончался 41 пациент.