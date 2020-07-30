 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

В Бурятии завершён приём заявок на конкурс мастеров народных промыслов

В Бурятии завершён приём заявок на конкурс мастеров народных промыслов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лучший проект получит главный приз в размере 250 тысяч рублей

В Бурятии завершился сбор заявок на конкурс творческих проектов среди мастеров и мастерских (студий) народных художественных промыслов. На конкурс поступили 17 заявок, сообщает пресс-служба РЦНТ.

Проект каждого участника по-своему уникален, творческие направления и масштабы различны, но цель едина – развитие народных художественных промыслов в республике. Участники планируют усовершенствовать материально-техническую базу своей мастерской, и создать благоприятную среду для работы. Кроме этого, они собираются повысить качество и конкурентоспособность продукции, расширить рынок сбыта и продвигать свои изделия, сувенирную продукцию, народные музыкальные инструменты.

- Рассчитываем, что данный конкурс даст новый толчок для творческого развития и способствует распространению и сохранению лучших достижений в сфере народных художественных промыслов. Итоги конкурса скоро будут объявлены. Учитываются актуальность и значимость, инновационный характер, перспектива и результаты реализации творческого проекта. Главный приз в размере 250 тысяч рублей достанется самому интересному и актуальному проекту, – рассказали специалисты республиканского центра народного творчества.
конкурс Бурятия народные художественные промыслы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии завершён приём заявок на конкурс мастеров народных промыслов
В Бурятии завершён приём заявок на конкурс мастеров народных промыслов
Общество, 30.07.2020
Лучший проект получит главный приз в размере 250 тысяч рублей

В Бурятии снайперы ВВО изучают методики практической стрельбы
В Бурятии снайперы ВВО изучают методики практической стрельбы
Общество, 30.07.2020
Забайкальские стрелки также прошли спецкурс по снайперской стрельбе
В Иркутской области туроператоры могут получить господдержку
В Иркутской области туроператоры могут получить господдержку
Общество, 30.07.2020
Субсидии собираются дать организациям, реализующим въездные чартерные программы
В детсадах Улан-Удэ продолжают открываться дежурные группы
В детсадах Улан-Удэ продолжают открываться дежурные группы
Общество, 30.07.2020
Также 6 августа состоится дополнительное распределение в муниципальные дошкольные учреждения
В Чите для социальной дистанции ресторан использует плюшевых медведей
В Чите для социальной дистанции ресторан использует плюшевых медведей
Общество, 30.07.2020
В Забайкалье прошли первые проверки предприятий питания после снятия части ограничений
Россиянам предлагают «прямые выплаты» для больничных и пособий по материнству
Россиянам предлагают «прямые выплаты» для больничных и пособий по материнству
Общество, 30.07.2020
Такой механизм будет удобен и для работников, и для работодателей
В Бурятии осуждённых посмотрели фильм 120-летию романа «Воскресение»
В Бурятии осуждённых посмотрели фильм 120-летию романа «Воскресение»
Общество, 30.07.2020
В исправительном учреждении состоялась книжная выставка
Улан-Удэ сотрудники ГИБДД подарили памятки по дорожной безопасности
Улан-Удэ сотрудники ГИБДД подарили памятки по дорожной безопасности
Общество, 30.07.2020
Автоинспекторы выбрали место, где с начала года произошло 14 ДТП с детьми
В Улан-Удэ началась борьба за чистый воздух
В Улан-Удэ началась борьба за чистый воздух
Общество, 30.07.2020
Сейчас некоторые котельные сжигают даже отработанное моторное масло
В Иркутской области завершается сверка списков жертв политических репрессий
В Иркутской области завершается сверка списков жертв политических репрессий
Общество, 30.07.2020
10 августа список будет передан для нанесения на стены памяти мемориала в Пивоварихе
Бурятские следователи проконсультируют съёмочную группу «Головара 2»
Бурятские следователи проконсультируют съёмочную группу «Головара 2»
Общество, 30.07.2020
Руководитель СУ СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков встретился с режиссёром Юрием Ботоевым
В Бурятии пенсионера лишили водительских прав за пьяную езду
В Бурятии пенсионера лишили водительских прав за пьяную езду
Общество, 30.07.2020
Ранее мужчину уже задерживали за вождение в нетрезвом виде
В Улан-Удэ во время ремонта двора отрегулировали люки
В Улан-Удэ во время ремонта двора отрегулировали люки
Общество, 30.07.2020
Люки уложили таким образом, чтобы они не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам
Волонтёров Бурятии приглашают во Владивосток
Волонтёров Бурятии приглашают во Владивосток
Общество, 30.07.2020
Форум пройдёт в начале сентября

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^