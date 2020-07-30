Лучший проект получит главный приз в размере 250 тысяч рублей
В Бурятии завершился сбор заявок на конкурс творческих проектов среди мастеров и мастерских (студий) народных художественных промыслов. На конкурс поступили 17 заявок, сообщает пресс-служба РЦНТ.
Проект каждого участника по-своему уникален, творческие направления и масштабы различны, но цель едина – развитие народных художественных промыслов в республике. Участники планируют усовершенствовать материально-техническую базу своей мастерской, и создать благоприятную среду для работы. Кроме этого, они собираются повысить качество и конкурентоспособность продукции, расширить рынок сбыта и продвигать свои изделия, сувенирную продукцию, народные музыкальные инструменты.
- Рассчитываем, что данный конкурс даст новый толчок для творческого развития и способствует распространению и сохранению лучших достижений в сфере народных художественных промыслов. Итоги конкурса скоро будут объявлены. Учитываются актуальность и значимость, инновационный характер, перспектива и результаты реализации творческого проекта. Главный приз в размере 250 тысяч рублей достанется самому интересному и актуальному проекту, – рассказали специалисты республиканского центра народного творчества.
В Бурятии завершён приём заявок на конкурс мастеров народных промыслов
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