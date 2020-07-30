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Россиянам предлагают «прямые выплаты» для больничных и пособий по материнству

Россиянам предлагают «прямые выплаты» для больничных и пособий по материнству
Общество,  Фото:pixabay.com
Такой механизм будет удобен и для работников, и для работодателей

В России собираются распространить механизм «прямых выплат» для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года. С таким предложением выступило министерство труда и социальной защиты РФ. Сейчас для этих выплат в ряде регионов используется «зачётный» принцип, когда работодатель платит работникам эти пособия за свой счёт, а в дальнейшем сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования уменьшается пропорционально произведённым работникам выплатам.

Механизм «прямых выплат» позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя. Такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам.

- Во время пандемии мы использовали механизм прямых выплат для оплаты больничных по карантину гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за рубежа во всех субъектах РФ. Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении, – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Также законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться проактивно, то есть без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).

Упростится процедура и для работодателей. Законопроект закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, ссылаясь на минтруд России.
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