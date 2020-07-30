Россиянам предлагают «прямые выплаты» для больничных и пособий по материнству

Такой механизм будет удобен и для работников, и для работодателей
В России собираются распространить механизм «прямых выплат» для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года. С таким предложением выступило министерство труда и социальной защиты РФ. Сейчас для этих выплат в ряде регионов используется «зачётный» принцип, когда работодатель платит работникам эти пособия за свой счёт, а в дальнейшем сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования уменьшается пропорционально произведённым работникам выплатам.
Механизм «прямых выплат» позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя. Такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам.
- Во время пандемии мы использовали механизм прямых выплат для оплаты больничных по карантину гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за рубежа во всех субъектах РФ. Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении, – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Также законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться проактивно, то есть без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).
Упростится процедура и для работодателей. Законопроект закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, ссылаясь на минтруд России.
Россиянам предлагают «прямые выплаты» для больничных и пособий по материнству
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Забайкалье прошли первые проверки предприятий питания после снятия части ограничений
Такой механизм будет удобен и для работников, и для работодателей
В исправительном учреждении состоялась книжная выставка
Автоинспекторы выбрали место, где с начала года произошло 14 ДТП с детьми
Сейчас некоторые котельные сжигают даже отработанное моторное масло
10 августа список будет передан для нанесения на стены памяти мемориала в Пивоварихе
Руководитель СУ СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков встретился с режиссёром Юрием Ботоевым
Полиция призывает к бдительности
Ранее мужчину уже задерживали за вождение в нетрезвом виде
Люки уложили таким образом, чтобы они не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам
Форум пройдёт в начале сентября
Литургия состоялась в день памяти святых отцев шести Вселенских Соборов
При этом не будут отменены уже существующие региональные или муниципальные выплаты
Асфальт выгружался прямо из багажника легковушки
Спасатели совершили спуски на глубину до 12 метров