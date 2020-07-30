В Бурятии музею передали изъятые у туриста из Китая весы

В аэропорту Улан-Удэ таможенники обнаружили в багаже китайского туриста столетние весы-безмен. Они переданы в Национальный музей Бурятии на временное хранение до последующего распоряжения минкультуры РФ.
Таможенники обнаружили ручные весы-безмен в личных вещах иностранца, вылетавшего из России рейсом «Улан-Удэ – Пекин». Согласно маркировке, изделие изготовлено в 1881 году в Германском княжестве Рейсс. Ни пассажирской таможенной декларации, ни разрешительных документов на вывоз весов у гражданина Китая не оказалось.
- Экспертиза подтвердила, что шкальные ручные весы являются предметом культурной ценности как измерительный прибор бытового назначения, созданный более 100 лет назад. Рычаг и ползун весов выполнены из латуни, подвес и крючок – из стали. Рыночная стоимость изделия – 3067 рублей, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ конфисковал весы и обратил в доход государства.
- С февраля 2019 года введен новый порядок распределения культурных ценностей. Теперь Министерство культуры РФ на конкурсной основе определяет учреждения культуры для передачи конфискованных культурных ценностей на постоянное хранение на основании заявок от учреждений. Таким образом, весы могут стать экспонатом не только в бурятских музеях, но и в любом ином музее России, который захочет пополнить свою коллекцию этим предметом. До этого времени они будут временно храниться в Национальном музее Бурятии, - рассказала старший государственный таможенный инспектор отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни Баирма Цыденова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля Бурятская таможня передала в Национальный музей китайскую банкноту номиналом 5 цзяо.