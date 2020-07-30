В Бурятии музею передали изъятые у туриста из Китая весы

- Экспертиза подтвердила, что шкальные ручные весы являются предметом культурной ценности как измерительный прибор бытового назначения, созданный более 100 лет назад. Рычаг и ползун весов выполнены из латуни, подвес и крючок – из стали. Рыночная стоимость изделия – 3067 рублей, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



