В Бурятии водителя лишили прав, оставив без работы

Мужчину неоднократно садился за руль в алкогольном опьянении
Житель Бурятии приговором суда признан виновным за езду в нетрезвом виде. Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 200 часов, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Адвокат обжаловал приговор суда в апелляционном порядке в части назначения дополнительного наказания. Ссылаясь на трудоустройство осуждённого в должности водителя, наличие у него семьи, которую он материально обеспечивал, адвокат просил изменить приговор, сохранив право заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами.
Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для удовлетворения жалобы адвоката.
- Согласно материалам уголовного дела мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделал для себя положительных выводов и вновь сел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был привлечён к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Смягчающие наказание обстоятельства, на которые адвокат ссылался в жалобе, судом были учтены при назначении наказания. Трудоустройство осуждённого в должности водителя, его семейное положение суд апелляционной инстанции признал недостаточным основанием для смягчения наказания.
Приговор суда первой инстанции признан законным, обоснованным, назначенное осуждённому наказание справедливым.
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