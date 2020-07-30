В Улан-Удэ гендиректор компании присвоил 7,6 млн рублей с продажи зерна

Зерновые находились у него на хранении от сельхозпредприятия



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».



Генеральный директор организации, используя служебное положение, продал по заниженной цене переданные ему на хранение сельхозпредприятием зерновые. Полученные деньги присвоил.



Преступлением причинён ущерб в размере 7,6 млн рублей, из которых 3 млн рублей осуждённый возместил.



- Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Иск потерпевшего о взыскании оставшейся суммы ущерба судом удовлетворён, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

