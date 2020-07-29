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В Улан-Удэ строят физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион

В Улан-Удэ строят физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты горсовета Улан-Удэ осмотрели строящиеся спортивные объекты

Сегодня, 29 июля, комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета провёл выездное рабочее совещание. Депутаты побывали на двух строящихся спортивных объектах, пообщались с подрядчиками и обсудили проблемные моменты, возникшие в ходе работ. 



Первой точкой, которую посетили члены комитета, стала школа №22 в микрорайоне Машзавод. На территории учреждения строится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. К 1 ноября 2020 года там появится футбольное поле с беговыми дорожками и трибунами на 100 человек, яма для прыжков в длину, уличные тренажёры и хоккейная коробка.

Сметная стоимость объекта составляла 34,1 миллиона рублей, но на аукционе подрядная организация ООО «Легион-1» опустила цену до 26,9 миллионов рублей.

Во время совещания депутатов заинтересовало качество искусственного газона, который будет стелиться на футбольном поле. Во многом от него зависит безопасность детей. Директор хозяйственно-эксплуатационной группы комитета по образованию Улан-Удэ Зана Тумуров заявил, что поставщиков газона рекомендовали представители футбольной общественности города.

- Они рекомендуют поставщика, который поставляет качественную траву. 5 сантиметров для высоты ворса это оптимально, они согласились и поддерживают нашу позицию. Единственное, что они говорят, это необходим контроль за качеством этой травы. Поэтому мы совместно с ними будем следить за качеством этой поставляемой травы, - добавил Зана Тумуров. 



По уровню школа находится существенно ниже строящегося объекта, поэтому депутаты обратили внимание и на прокладку ливневой канализации. По плану она выводится прямо на здание школы и из-за обильных осадков её может затопить. Но подрядчик заверил, что этого не случится. Часть воды будет впитываться, остальная часть уходить по асфальтированному тротуару.

- Наверху будет футбольное поле, там же основание делается из щебня, то есть уже там вода уходит в само поле. Дренажная система уже предусмотрена. Соответственно сверху, где идёт большой водозабор, уже оттуда воды не будет. А вся вода, которая ниже, будет уходить вниз, мимо школы, не на школу, - пояснил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров.

Далее депутаты проехали на Верхнюю Берёзовку. Там строится стадион на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька». Подрядчиком также выступает компания «Легион-1». Сметная стоимость объекта составляла почти 25 миллионов рублей, но в итоге объект строится за 22 миллиона.

Снижение стоимости выполнения контракта на аукционе стало одним из поводов визита депутатов. Народные избранники задались вопросом, не снизилось ли качество вместе с ценой.

- Был определённый сигнал, что при существенном снижении стоимости при торгах будут риски выполнения работ некачественно. Но вот пока не все позиции видны, пока мы проговариваем по искусственной траве. В любом случае в сентябре-октябре при приёмке работ будем всё проверять. Пока что идут подготовительные работы, - рассказал депутат горсовета Дмитрий Турченюк.

Сейчас подрядчик выравнивает грунт под строительство футбольного поля и ставит заборы. Также в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» появятся беговые дорожки, спортивная и тренажёрная площадки. Работы должны завершить к 1 октября.  






спорт спортивные объекты ГорсоветУУ
 
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