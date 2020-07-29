Стобалльников в районе не оказалось
В Заиграевском районе Бурятии ЕГЭ по профильной математике сдавали 69 человек. Лучший результат показал выпускник Заиграевской средней школы, набравший 80 баллов. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо».
Не сдали ЕГЭ по математике 14 выпускников
Средний балл по Заиграевскому району - 43,3.
Как сообщал «Байкал-Daily», выпускник из Улан-Удэ, сдавший ЕГЭ по информатике на сто баллов, рассказал о своей подготовке.
В Заиграевском районе Бурятии назвали средний балл ЕГЭ по математике
Общество, Фото:
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