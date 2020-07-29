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Два выпускника школ Улан-Удэ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Два выпускника школ Улан-Удэ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Общество,  Фото:pixabay.com
Оба стобалльника являются воспитанниками СОШ №8

29 июля стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию. По итогам экзаменов 2 выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений Улан-Удэ сдали единый госэкзамен по химии на 100 баллов, причём оба они являются воспитанниками средней общеобразовательной школы №8.

Таким образом уже 27 выпускников муниципальных школ города получили высший балл ЕГЭ в этом году: 15 – по русскому языку, 7 – по литературе, 2 – по физике, 2 – по химии и 1 – по информатике.

Напомним, что экзамены по химии и информатике проводились 16 июля. ЕГЭ по химии сдали 476 человек, по обществознанию – 1232 участника. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
ЕГЭ Улан-Удэ образование
 
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