Два выпускника школ Улан-Удэ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Оба стобалльника являются воспитанниками СОШ №8



29 июля стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию. По итогам экзаменов 2 выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений Улан-Удэ сдали единый госэкзамен по химии на 100 баллов, причём оба они являются воспитанниками средней общеобразовательной школы №8.



Таким образом уже 27 выпускников муниципальных школ города получили высший балл ЕГЭ в этом году: 15 – по русскому языку, 7 – по литературе, 2 – по физике, 2 – по химии и 1 – по информатике.



Напомним, что экзамены по химии и информатике проводились 16 июля. ЕГЭ по химии сдали 476 человек, по обществознанию – 1232 участника. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

