Лесник-бульдозерист из Бурятии: «Когда рядом пожар подходит – вот тогда страшно»





В борьбе с огнём ему помогает новая спецтехника.

В тушении пожаров одну из главных ролей играет лесопожарная техника и человек, который этой техникой управляет. Именно от него зависит, распространится ли огонь дальше, захватывая все новые гектары леса, или остановится на малой площади. Десять лет Олег Квятковский, бульдозерист Забайкальской базы авиационной охраны лесов, защищает лес от огня. За его плечами – сотни потушенных пожаров, тысячи километров изъезженных по всей Бурятии дорог, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.- В детстве не думал о профессии, работал на разных работах. Потом как-то осознал, что лес жалко, пошёл в Иволгинский лесхоз работать, а потом и на авиабазу. За лес душа болит, поэтому и работаю. Семья волновалась сначала, но сейчас уже привыкла. Бывает, конечно, и рискованно, и страшно, а что сделаешь – лес оберегать надо, - рассказывает Олег Квятковский.Основные задачи Олега Викторовича на пожаре – расчистить дорогу, создать своего рода барьер – минерализованную полосу, чтобы сохранить ещё не тронутые огнем деревья. Даже таким, с виду суровым, работникам лесного хозяйства бывает страшно в борьбе с огненной стихией.- Самое страшное – когда рядом пожар подходит, вот тогда страшно. Успеваешь его обрезать, минполосу делаешь и главное успеть, чтобы он не перескочил дальше, - делится Олег Викторович.- Вот этот бульдозер, например, поступил по нацпроекту, к началу пожароопасного сезона. Все пожары на нём прошли и на сложных пожарах бывали. Бывает и сложная местность, куда заехать тяжело. Вот с этой новой ласточкой, мы уже побывали в Еравнинском районе, тушили пожар на границе с Забайкальским краем. Там горы крутые, дорог лесных нет вообще, боялся, что не заберусь, но на такой машине получилось, - рассказывает Олег Викторович.Среди наименований спецтехники – не только бульдозеры, но и автоцистерны, вездеходы, вахтовки и тракторы.- Не только я на новой технике езжу, вот ребята еще вахтовки, автоцистерну получили. Я тоже за рулём машин посидел, попробовал – хорошая техника. Она во все районы приходит. Новая техника всегда помощнее, чем старая, - делится впечатлениями Олег Викторович.Техника в Бурятию поступила к началу пожароопасного сезона.