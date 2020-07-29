Из-за ремонта здесь организуют реверсивное движение
В посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятия 30 и 31 июля с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение автотранспортных средств на железнодорожном переезде «Лесобаза». Для проезда автотранспортных средств будет организовано реверсивное движение.
В эти дни на пересечении подъездного пути ВСЖД с 392 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии временно ограничат движение через переезд в Ильинке
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