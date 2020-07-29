В Бурятии временно ограничат движение через переезд в Ильинке

Из-за ремонта здесь организуют реверсивное движение



В посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятия 30 и 31 июля с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение автотранспортных средств на железнодорожном переезде «Лесобаза». Для проезда автотранспортных средств будет организовано реверсивное движение.



В эти дни на пересечении подъездного пути ВСЖД с 392 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

