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На Ольхоне установили пять круглогодичных туалетов

На Ольхоне установили пять круглогодичных туалетов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Туалеты установили в излюбленных у туристов местах

На байкальском острове Ольхоне установили пять круглогодичных туалетов. Они появились в заливах Хул и Шебетский, в бухте Семь Сосен, на озере Нурском и мысе Харанцы. На каждой точке – по две кабины, настилы для которых выполнены из долговечной лиственницы, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Герметичные ёмкости в тёплое время года предусматривают откачку отходов, в зимнее предполагают накопление и вывоз с помощью специальных пакетов.

- Сам процесс установки кабин занял меньше времени, чем его подготовка. Места для размещения кабин были известны: это излюбленные туристами локации для отдыха с палатками и точки остановки групп на зимних маршрутах. Однако, чтобы начать работы, потребовался целый пакет документов. Среди них - исследования и заключения от археологов и представителей науки о том, что установка санитарных объектов не нанесёт ущерба историческому наследию острова и его хрупкой природе. Часть планов пришлось корректировать. Но теперь всё выверено, правильно и с точки зрения закона, и удобства для посетителей. Туалеты уже взяты на обслуживание нашей ассенизаторской машиной, она производит откачку не по графику, а по мере наполнения ёмкостей. Водитель использует только разрешённые пути подъезда. Отзывы туристов и перевозчиков – положительные, - сообщил руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.

На фоне ситуации с коронавирусом и закрытыми внешними границами на берега Байкала устремились гости с разных концов страны. По данным одного из крупных федеральных туроператоров, сейчас туры на легендарное озеро больше всего популярны у жителей Москвы и Екатеринбурга. Жители Иркутской области не отстают, - весьма активно посещают в том числе Прибайкальский национальный парк. Выдачу разрешений здесь возобновили в разгар лета, тем не менее только за июнь местному населению и гостям из других регионов оформлено больше 15 тысяч таких документов.


Ольхон Байкал туризм туалеты
 
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