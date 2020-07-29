Стобалльник по информатике из Улан-Удэ рассказал о своей подготовке

Выпускник девятой школы набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике и 96 по русскому языку



По результатам ЕГЭ по информатике в Улан-Удэ единственным выпускником, получившим за экзамен высший балл, стал выпускник школы №9 Максим Полянский. Он рассказал о секретах правильной подготовки к ЕГЭ и поделился своими планами, слова Максима приводятся в официальной группе администрации Улан-Удэ.

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- Информатику в школе мы начали изучать с 8-го класса, но целенаправленно я начал заниматься в классе десятом, тогда же начал посещать подготовительные курсы в БГУ. К ЕГЭ я готовился со своим учителем информатики Кожевниковой Светланой Викторовной. Также меня поддерживали мои родители и друзья. Экзамен на самом деле был не таким сложным – всё было в рамках школьной программы, - рассказывает Максим.⠀



Молодой человек решил сдавать информатику, потому что хочет связать будущую профессию с информационными технологиями и планирует поступать на направление «информационная безопасность», либо «прикладная информатика». Помимо 100 баллов по информатике, Максим получил высокие баллы и по другим предметам: 96 баллов – по русскому языку и 80 баллов – по профильной математике. ⠀

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Для будущих выпускников у Максима совет простой: «Побольше заниматься, не лениться, советоваться с друзьями и учителями, но не переутруждаться». ⠀

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По предварительным итогам, 25 выпускников школ Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе, русскому языку, информатике и физике на 100 баллов. ⠀

