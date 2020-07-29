В 2 городах Забайкалья временно отключат телевидение и радиовещание

Отключения трансляции в Краснокаменске и Петровск-Забайкальском согласованы с вещателями



В Забайкальском крае пройдут монтажные работы операторов сотовой связи на объектах цифровой телерадиовещательной сети. В связи с этим возможно временное отключение вещания с 4 по 6 августа с 10:00 до 17:00 в городах Краснокаменск и Петровск-Забайкальский.



В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.



Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

