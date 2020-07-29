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В 2 городах Забайкалья временно отключат телевидение и радиовещание

В 2 городах Забайкалья временно отключат телевидение и радиовещание
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключения трансляции в Краснокаменске и Петровск-Забайкальском согласованы с вещателями

В Забайкальском крае пройдут монтажные работы операторов сотовой связи на объектах цифровой телерадиовещательной сети. В связи с этим возможно временное отключение вещания с 4 по 6 августа с 10:00 до 17:00 в городах Краснокаменск и Петровск-Забайкальский.

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Забайкальский край телевидение радиовещание
 
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