Отключения трансляции в Краснокаменске и Петровск-Забайкальском согласованы с вещателями
В Забайкальском крае пройдут монтажные работы операторов сотовой связи на объектах цифровой телерадиовещательной сети. В связи с этим возможно временное отключение вещания с 4 по 6 августа с 10:00 до 17:00 в городах Краснокаменск и Петровск-Забайкальский.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
В 2 городах Забайкалья временно отключат телевидение и радиовещание
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