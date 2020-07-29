Они действовали в обстановке возможного применения «противником» оружия массового поражения
В Бурятии с начала текущего года проведено более 15 масштабных тренировок по радиационной химической и биологической защите.
С подъёма до отбоя военнослужащие выполняли свои обязанности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения. На каждую тренировку привлекался весь личный состав подразделения со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Также проводились занятия по сигналам оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов и машин химической разведки, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов ДКВ-1М для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.
Основной целью тренировок по РХБ защите является закрепление навыков по использованию современных средств защиты в условиях применения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные провели 15 масштабных тренировок по РХБ защите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Туалеты установили в излюбленных у туристов местах
Выпускник девятой школы набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике и 96 по русскому языку
Они действовали в обстановке возможного применения «противником» оружия массового поражения
При переносе боевой машины пехоты на новое место требовалась ювелирная точность. ВИДЕО
Осуждённым показали документальный фильм и рассказали о памятной дате
Послушать можно будет на Театральной площади
ГОСТ даёт возможность властям обосновывать затраты на оснащение довольных пожарных
Учения проходили в степи
Пик пришёлся на май-июнь
Новый тротуар в селе Кабанск напоминает американские горки
Отключение запланировано на 6 августа
Сегодня ожидаются ливни с грозами
В состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военных
Заказник «Джилинский» был создан два года назад
Стоимость скульптуры превысила миллион рублей