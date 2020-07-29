В Бурятии военные провели 15 масштабных тренировок по РХБ защите

Они действовали в обстановке возможного применения «противником» оружия массового поражения



В Бурятии с начала текущего года проведено более 15 масштабных тренировок по радиационной химической и биологической защите.



С подъёма до отбоя военнослужащие выполняли свои обязанности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения. На каждую тренировку привлекался весь личный состав подразделения со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).



Также проводились занятия по сигналам оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов и машин химической разведки, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов ДКВ-1М для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.



Основной целью тренировок по РХБ защите является закрепление навыков по использованию современных средств защиты в условиях применения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

