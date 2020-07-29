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В Бурятии военные провели 15 масштабных тренировок по РХБ защите

В Бурятии военные провели 15 масштабных тренировок по РХБ защите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они действовали в обстановке возможного применения «противником» оружия массового поражения

В Бурятии с начала текущего года проведено более 15 масштабных тренировок по радиационной химической и биологической защите.

С подъёма до отбоя военнослужащие выполняли свои обязанности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения. На каждую тренировку привлекался весь личный состав подразделения со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Также проводились занятия по сигналам оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов и машин химической разведки, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов ДКВ-1М для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Основной целью тренировок по РХБ защите является закрепление навыков по использованию современных средств защиты в условиях применения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие учения
 
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