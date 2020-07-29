В Ангарске создают мозаика-парк «Сказки Байкала»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Завершить строительство сквера планируется до середины сентября



В Ангарске идут работы по созданию мозаика-парка «Сказки Байкала». Уже сейчас в новом общественном пространстве на улице Маяковского установлено пять объёмных скульптурных композиций. Всего здесь появится 11 фигур. Мозаичные панно для них уже подготовлены, в процесс были вовлечены более 1000 волонтёров. Примером для вдохновения стали работы известного итальянского скульптора-мозаичиста Марко Бравура. Отметим, что готовые мозаичные фигуры могут простоять 60-100 лет.



28 июля с ходом работ в сквере ознакомился мэр города Сергей Петров. Он подчеркнул, что идея создания такого сквера оригинальна и интересна. Также, по его словам, пространство с мозаичными фигурами добавит городу индивидуальности.



- Центром сквера станет беседка, которая уже построена. В тёплое время года планируем проводить здесь мастер-классы. На площадке перед ней можно будет играть в волейбол или организовывать другие активности. В прошлом году мы уже высадили 30 деревьев и кустарников. В работе нам помогают общественники из ТОС «Перекрёсток», на территории которого находится наше помещение и сквер. Также предстоит доделать деревянные и мозаичные дорожки, установить лавочки. Освещение смонтировано. До середины сентября мы планируем все закончить. Таким образом в городе появится ещё одно приятное место для отдыха, – рассказала директор фонда «Близко к сердцу» Наталья Титова.



Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, проект мозаика-парка «Сказки Байкала» победил во втором туре конкурса фонда президентских грантов 2019 года и получил 6,9 миллиона рублей. Помимо этого, с 2017 года в городе реализуется программа «Возвращение радости жизни через народные ремёсла». Теперь на базе мастерской каждый желающий может помочь в изготовлении скульптур для сквера.



