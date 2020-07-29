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В Бурятии объявлены победители конкурса на соискание республиканских стипендий

В Бурятии объявлены победители конкурса на соискание республиканских стипендий
Общество,  Фото:pixabay.com
Большая часть лауреатов – студенты и аспиранты БГУ

28 июля в Бурятии состоялось заседание комиссии по республиканским стипендиям для аспирантов вузов и научных институтов, студентов вузов, техникумов и колледжей 2020 года. Решением комиссии республиканские стипендии были присуждены студентам и аспирантам из следующих учреждений: 3 стипендии – ВСГУТУ, 4 – БГСХА, 2 – ВСГИК, 2 – БНЦ СО РАН и 14 – представителям БГУ.

В Бурятском госуниверситете лауреатами стипендий стали:
- аспиранты – Красовская А.А. (ИФ, исторические науки и археология), Тугутова Т.С. (ПИ, образование и педагогические науки);
- магистры – Севээн А-К.Э-О. (ИМИ, прикладная математика и информатика), Мержвинская А.А. (СПФ, психология), Пахоруков А.А. (ЮФ, юриспруденция);
- специалист – Балданова Г.Б. (МИ, фармация);
- бакалавры – Линхоева Е.М. (ЮФ, юриспруденция), Иванова Д.А. (ПИ, педагогическое образование), Варламова Ю.А. (ВИ, зарубежное регионоведение), Пахомова А.С. (ВИ, востоковедение и африканистика), Федотова С.А. (СПФ, социальная работа), Меренкова В.И. (ИЭиУ, экономика), Емельянов Н.А. (ФТФ, информационные системы и технологии), Золотухин И.Г. (ФТФ, физика). Об этом сообщает пресс-служба БГУ.
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