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В Улан-Удэ боевую машину пехоты перенесли на новый постамент

В Улан-Удэ боевую машину пехоты перенесли на новый постамент
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
При переносе боевой машины пехоты на новое место требовалась ювелирная точность. ВИДЕО

В Улан-Удэ продолжаются строительно-ремонтные работы в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Сейчас подрядная организация реставрирует памятник «Чёрный тюльпан». а до этого построила новый постамент для боевой машины пехоты (БМП). Новый постамент расположен ближе к дороге, к перекрёстку улиц Бабушкина и Терешковой, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

24 июля с помощью строительного крана БМП была аккуратно снята со своего места и перенесена на новый постамент. Так как вес боевой техники 13 тонн, то требовалась ювелирная точность при демонтаже и установке.

В течение часа легендарная советская техника перебазировалась на новое, более открытое место.


В начале Афганской войны (1979-1989 гг.) в боевых действиях активное участие принимала первая в мире серийная боевая машина пехоты плавающая БМП-1, предназначенная для транспортировки личного состава, повышения его мобильности и защищённости, поддержки огнём и для совместных действий с танками. БМП была принята на вооружение Советской Армии ВС СССР в 1966 году. Серийно выпускалась с 1966 по 1988 год, было создано свыше 20 тысяч машин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля вокруг ремонта сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» разгорелся скандал. Рабочий пробил штырями портреты погибших воинов. На каких-то портретах штыри оказались воткнуты прямо в глаз. После скандала рабочий был уволен, а осквернённым портретам и вовсе устроили торжественное захоронение.


памятник
 
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