В Бурятии впервые принят ГОСТ по добровольной пожарной охране

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

ГОСТ даёт возможность властям обосновывать затраты на оснащение довольных пожарных



В Бурятии впервые принят национальный стандарт ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования», который начал действовать с 1 июля.



- ГОСТ устанавливает общие требования к подразделениям добровольной пожарной охраны, регулируя вопросы создания, а также их участия в профилактике и тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Национальный стандарт даёт возможность органам местного самоуправления любого уровня обосновывать финансовые затраты на оснащение подразделений добровольных пожарных, работодателям - предъявлять требования в квалификации добровольцев, обеспеченности подразделения ДПО техникой, вооружением и другим имуществом.



Разработчикам специальных технических условий при проектировании объектов, на которых предполагается создание подразделений пожарной охраны, ГОСТ даётся возможность обосновывать организацию добровольной пожарной охраны.

