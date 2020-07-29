ГОСТ даёт возможность властям обосновывать затраты на оснащение довольных пожарных
В Бурятии впервые принят национальный стандарт ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования», который начал действовать с 1 июля.
- ГОСТ устанавливает общие требования к подразделениям добровольной пожарной охраны, регулируя вопросы создания, а также их участия в профилактике и тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Национальный стандарт даёт возможность органам местного самоуправления любого уровня обосновывать финансовые затраты на оснащение подразделений добровольных пожарных, работодателям - предъявлять требования в квалификации добровольцев, обеспеченности подразделения ДПО техникой, вооружением и другим имуществом.
Разработчикам специальных технических условий при проектировании объектов, на которых предполагается создание подразделений пожарной охраны, ГОСТ даётся возможность обосновывать организацию добровольной пожарной охраны.
В Бурятии впервые принят ГОСТ по добровольной пожарной охране
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