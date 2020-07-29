Учения проходили в степи
Подразделение специального назначения в Бурятии провело тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».
Военные отработали порядок захвата автомобиля условного противника в степи. Затем провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов. Обнаружив лагерь условного противника, военнослужащие окружили и уничтожили его с применением стрелкового оружия.
Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Специальные занятия проводились в очень жарких климатических условиях. Температура воздуха в районе выполнения задачи составила + 35 градусов. Особенностью выполнения задач стало отсутствие ориентиров в степной местности.
В Бурятии спецназ уничтожил машину и лагерь «противника»
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