В Бурятии спецназ уничтожил машину и лагерь «противника»

Учения проходили в степи



Подразделение специального назначения в Бурятии провело тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».



Военные отработали порядок захвата автомобиля условного противника в степи. Затем провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов. Обнаружив лагерь условного противника, военнослужащие окружили и уничтожили его с применением стрелкового оружия.



Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Специальные занятия проводились в очень жарких климатических условиях. Температура воздуха в районе выполнения задачи составила + 35 градусов. Особенностью выполнения задач стало отсутствие ориентиров в степной местности.

